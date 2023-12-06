Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 6 декабря 2023Мир

Иран оценил убийство Сулеймани в 50 миллиардов долларов

Генеральный суд в Тегеране оценил убийство Сулеймани в 50 миллиардов долларов

Фото: Vahid Salemi / AP

Генеральный суд в Тегеране оценил в 50 миллиардов долларов убийство бывшего командующего силами специального назначения «Аль-Кудс», входящих в элитное военное формирование Корпус стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — отмечается в заявлении суда.

О нападении на Сулеймани сообщалось 3 января 2020 года, это произошло в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В январе 2023 года власти Ирана заявили о планах привлечь США к ответственности за убийство трехлетней давности. По мнению руководства страны, произошедшее было актом терроризма, и его исполнители должны нести за него ответственность. Как именно Иран намерен привлекать американские власти к ответственности, не уточнялось. МИД страны также не называл тех, кого считает исполнителями убийства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Инстасамка показала внешность до пластики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости