Иран оценил убийство Сулеймани в 50 миллиардов долларов

Генеральный суд в Тегеране оценил убийство Сулеймани в 50 миллиардов долларов

Генеральный суд в Тегеране оценил в 50 миллиардов долларов убийство бывшего командующего силами специального назначения «Аль-Кудс», входящих в элитное военное формирование Корпус стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — отмечается в заявлении суда.

О нападении на Сулеймани сообщалось 3 января 2020 года, это произошло в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В январе 2023 года власти Ирана заявили о планах привлечь США к ответственности за убийство трехлетней давности. По мнению руководства страны, произошедшее было актом терроризма, и его исполнители должны нести за него ответственность. Как именно Иран намерен привлекать американские власти к ответственности, не уточнялось. МИД страны также не называл тех, кого считает исполнителями убийства.