Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 3 января 2024Мир

Число жертв взрыва на могиле генерала Сулеймани в Иране превысило 70 человек

При взрыве на могиле генерала Сулеймани в Иране погибли 73 человека

Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Число жертв в результате взрыва в иранском Кермане у кладбища, где находится могила генерала Касема Сулеймани, выросло до 73 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы республики сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Также более 170 пострадавших были доставлены в больницы города. Сообщается, что взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Первоначально в сообщении государственного телеканала IRIB сообщалось о не менее чем 20 погибших. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 50.

По данным агентства IRNA, раздались два взрыва, первый — в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от могилы, за пределами пути следования паломников. Заместитель губернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. При этом руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам убийство генерала и обязательно ответит им должным образом.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Позволят уничтожить командные центры» Польша призвала передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России

      В российском городе сорвался лифт с пассажирами

      Число жертв взрыва на могиле генерала Сулеймани в Иране превысило 70 человек

      Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

      Российские миллиардеры стали еще богаче

      Военный эксперт назвал помогающие Российской армии в ходе СВО оружейные новинки

      Слуцкий ответил на призыв главы МИД Польши передать дальнобойные ракеты Украине

      В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином

      В России согласились с Маском по одному вопросу

      В Казахстане прекратили трансляцию ряда российских телеканалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости