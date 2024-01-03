Число жертв взрыва на могиле генерала Сулеймани в Иране превысило 70 человек

При взрыве на могиле генерала Сулеймани в Иране погибли 73 человека

Число жертв в результате взрыва в иранском Кермане у кладбища, где находится могила генерала Касема Сулеймани, выросло до 73 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы республики сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Также более 170 пострадавших были доставлены в больницы города. Сообщается, что взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Первоначально в сообщении государственного телеканала IRIB сообщалось о не менее чем 20 погибших. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 50.

По данным агентства IRNA, раздались два взрыва, первый — в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от могилы, за пределами пути следования паломников. Заместитель губернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. При этом руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам убийство генерала и обязательно ответит им должным образом.