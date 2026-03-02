Реклама

Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к иранским военным. Заявление американского лидера размещено в его соцсети Truth Social.

Он выдвинул ультиматум Корпусу стражей исламской революции и военным, потребовав сложить оружие. В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую смерть». Также Трамп заявил, что атаки США на Исламскую республику будут продолжаться, пока не будут выполнены все цели операции.

1 марта Трамп сделал заявление о возможных сроках операции против Ирана. По его словам, она может занять около четырех недель.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

