Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

Президент США Дональд Трамп обратился к иранским военным. Заявление американского лидера размещено в его соцсети Truth Social.
Он выдвинул ультиматум Корпусу стражей исламской революции и военным, потребовав сложить оружие. В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую смерть». Также Трамп заявил, что атаки США на Исламскую республику будут продолжаться, пока не будут выполнены все цели операции.
1 марта Трамп сделал заявление о возможных сроках операции против Ирана. По его словам, она может занять около четырех недель.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.