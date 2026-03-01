ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана и союзников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций. Пост появился на странице ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

ЦАХАЛ выпустил итоговый отчет по результатам нескольких военных кампаний. Так, сообщается, что в рамках проведенных операций были уничтожены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генерального штаба Абдул-Рахим Мусави, бывший начальник Генерального штаба Хосейн Салами, глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид, командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде и командующий корпусом «Сирия — Ливан» сил «Аль-Кудс» Хосейн Махдави.

Кроме того, в список вошли лидеры ливанской шиитской группировки «Хезболла», палестинского радикального движения ХАМАС и начальник штаба вооруженных сил режима хуситов, йеменский боевик Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари.

Ранее 1 марта премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.