19:08, 1 марта 2026Мир

Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану. Пост появился на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

Политик отметил, что встретился с министром обороны, начальником Генштаба и главой Моссада и дал указания по продолжению кампании.

«Вчера мы ликвидировали тирана [верховного лидера Ирана Али] Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки руководителей репрессивного режима. Наши силы сейчас наносят удары в самое сердце Тегерана с возрастающей мощью, и в ближайшие дни она будет только нарастать», — указал он.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США стала ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

