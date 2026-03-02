Трамп пообещал достичь всех целей военной операции против Ирана

Трамп: США продолжат бить по Ирану до выполнения всех целей операции

США продолжат наносить удары по Ирану до достижения всех целей военной операции. Соответствующее обещание дал американский президент Дональд Трамп в своем видеообращении в Truth Social.

«Боевые действия сейчас продолжаются в полную силу и будут продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты. У нас очень амбициозные цели», — сказал он.

Трамп заверил, что Америка нанесет самый сокрушительный удар по «террористам, объявившим войну цивилизации». Он также призвал иранских военных сложить оружие или «столкнуться с неминуемой смертью».

Ранее президент США дерзко высказался о переговорах с Ираном. «Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», — заявил он.