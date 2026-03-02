Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 2 марта 2026Мир

Трамп пообещал достичь всех целей военной операции против Ирана

Трамп: США продолжат бить по Ирану до выполнения всех целей операции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Reuters

США продолжат наносить удары по Ирану до достижения всех целей военной операции. Соответствующее обещание дал американский президент Дональд Трамп в своем видеообращении в Truth Social.

«Боевые действия сейчас продолжаются в полную силу и будут продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты. У нас очень амбициозные цели», — сказал он.

Трамп заверил, что Америка нанесет самый сокрушительный удар по «террористам, объявившим войну цивилизации». Он также призвал иранских военных сложить оружие или «столкнуться с неминуемой смертью».

Ранее президент США дерзко высказался о переговорах с Ираном. «Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

    «Евротройка» пригрозила Ирану

    Посольство сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

    Посол рассказал о планах стран НАТО против России

    Звезда номинированного на «Оскар» фильма вышла в свет в прозрачном наряде

    Замужняя женщина столкнулась с проблемой из-за орального секса

    Украину попросили помочь в отражении атак Ирана

    Британия одобрила просьбу США об ударах в Иране

    Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский город

    В Иране раскрыли последствия атаки на базу США в Иракском Курдистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok