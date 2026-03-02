Трамп заявил о трех кандидатурах на пост лидера Ирана

У президента США Дональда Трампа на примете есть три кандидата для руководства Ираном. Об этом он сообщил в телефонном интервью газете The New York Times (NYT).

«У меня есть три очень хороших варианта», — признался американский лидер во время шестиминутного разговора с изданием. Он добавил: «Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу».

Однако он также допустил сценарий, при котором иранский народ сам свергнет существующее правительство. «И только от них будет зависеть, сделают они это или нет», — сказал Трамп. «Иранцы говорили об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность». При этом он не стал давать какие-либо обещания по защите жителей Ирана. «Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону; еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили», — добавил американский лидер.

Также Трамп, рассуждая о смене власти в Иране, привел в пример Венесуэлу. «То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий», — сказал он. Он напомнил, что в латиноамериканской стране после похищения президента Николаса Мадуро «все сохранили свои должности, кроме двух человек». Как пишет газета, ответ американского лидера подразумевал, что венесуэльский сценарий может быть применен и к Исламской республике.

После гибели Али Хаменеи временно исполняющим обязанности рахбара (верховного руководителя Ирана) назначен аятолла Алиреза Арафи. Руководство республикой возложено на Временный совет, в который входят глава судебной власти, один из членов Совета стражей конституции и президент Масуд Пезешкиан, который не пострадал во время удара.

В своей речи, показанной на иранских на телеканалах Пезешкиан заявил, что Иран доведет своих врагов до отчаяния, уничтожит их базы и возможности в регионе. Вместе с тем на выборах президента в 2024 году политик, до того не слишком известный, стал основным противником кандидата, продвигаемого Хаменеи, а в число его обещаний входило налаживание отношений с Западом.

В США подвели итоги первого дня «Эпической ярости»

В ночь на 2 марта Центральное командование (CENTCOM) США подвело итоги первых суток операции «Эпическая ярость» против Ирана. По подсчетам военных, американские самолеты и военные корабли нанесли удары по более чем 1000 целей на территории Исламской республики. В том числе, на укрепленные подземные ракетные базы были сброшены 900-килограммовые бомбы с самолетов-невидимок B-2.

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Также было раскрыто, что в ходе ударов по Ирану США впервые использовали новые беспилотники LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System, «Недорогая беспилотная боевая ударная система»). Этот дрон является копией иранского БПЛА Shahed-136 и российской «Герани». Он может пролететь около 800 километров с максимальной полезной нагрузкой в ​​18 килограммов. Цена этого беспилотника составляет около 35 000 долларов.

Трое американских военнослужащих стали жертвами конфликта, еще пятеро получили серьезные ранения. Трамп предупредил, что, вероятно, «будут и другие, прежде чем это закончится».

Америка отомстит и нанесет самый сокрушительный удар террористам, которые развязали войну, по сути, против цивилизации Дональд Трамп президент США

Операцию в Иране сочли политическим самоубийством Трампа

Американский президент совершил политическое самоубийство. Таким образом операцию США и Израиля в Иране оценил на YouTube экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер. «Если Трамп не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец», — заявил эксперт, добавив, подобная судьба ждет и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также предположил, что военная операция США против Ирана с самого начала пошла не по плану. «Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. Это ваш горизонт планирования? У нас нет возможности растягивать это надолго», — сказал он. По его словам, США не имеют ресурсов для того, чтобы долгое время поддерживать интенсивность ударов и отражать атаки иранских дронов. Дэвис подчеркнул, что затяжной конфликт вынудит США и Израиль искать другие способы разрешения споров с Ираном.

Издание The American Conservative пришло к аналогичному выводу — США не смогут выдержать долгую войну с Ираном. «В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы на Ближнем Востоке будут атакованы. Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке?», — указано в статье. Отмечается, что быстрое завершение боевых действий не вернет Тегеран за стол переговоров, так как Вашингтон уже дискредитировал себя использованием дипломатии в качестве прикрытия для эскалации.