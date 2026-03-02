США атаковали Иран копиями «Гераней»

США атаковали Иран новыми БПЛА LUCAS

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что в ходе ударов по Ирану впервые были использованы новые беспилотники LUCAS. Об этом пишет Military Times.

LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System, «Недорогая беспилотная боевая ударная система») является копией иранского БПЛА Shahed-136 и российской «Герани». Дрон построен по схеме «бесхвостка» — треугольное крыло без хвостового оперения. Он может пролететь около 800 километров с максимальной полезной нагрузкой в ​​18 килограммов. Цена этого беспилотника составляет около 35 000 долларов.

Telegram-канал «Повернутые на войне» обратил внимание, что LUCAS, как и модифицированные «Герани», оснащен приемной антенной Starlink. Таким образом, предупреждают авторы, если дрон не сбить, спутниковая группировка поможет довести его до цели, при этом БПЛА будет оставаться на связи до последней секунды.

Ранее CENTCOM сообщило, что Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов Америки применили секретные разработки в ходе операции в Иране. В публикации, посвященной первым суткам операции «Эпическая ярость», среди задействованного вооружения названы некие «специальные возможности», которые командование «не может указать».