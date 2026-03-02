Трамп высказался о защите жителей Ирана

Трамп отказался обещать защиту иранцев, которых призывает к свержению власти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал давать какие-либо обещания по защите жителей Ирана, которых призывает к свержению власти в государстве. Он высказался об этом в интервью The New York Times.

«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону; еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили», — заявил американский лидер.

В ходе интервью глава США также рассказал, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном. При этом он не стал озвучивать их имен.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.