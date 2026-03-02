Реклама

Трамп заявил о трех кандидатах на пост лидера Ирана

Марина Совина
Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном. Об этом он сообщил в телефонном интервью газете The New York Times (NYT).

«У меня есть три очень хороших варианта», — признался американский лидер во время шестиминутного разговора с изданием. При этом он не стал озвучивать их имен.

NYT отмечает, что 1 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил, что Исламской Республикой будет управлять временный комитет до тех пор, пока не будет выбран преемник верховного лидера.

Ранее Дональд Трамп сделал заявление о возможных сроках операции против Ирана. По словам американского лидера, она может занять около четырех недель.

