Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:15, 2 марта 2026Мир

Трампа предупредили о последствиях операции против Ирана

AC: США не смогут выдержать затяжную войну с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США не смогут выдержать затяжную войну с Ираном. О возможных последствиях военной операции предупредил портал The American Conservative (AC).

«В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы на Ближнем Востоке будут атакованы. Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке?», — указано в статье.

Отмечается, что быстрое завершение боевых действий не вернет Тегеран за стол переговоров, так как Вашингтон уже дискредитировал себя использованием дипломатии в качестве прикрытия для эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном. «У меня есть три очень хороших варианта», — признался он, не назвав их имена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Высшее руководство Ирана убито. Как Тегеран решил ответить на операцию США и Израиля?

    Названы самые редкие клички московских кошек

    Министр обороны Италии сбежал из обстреливаемого Дубая и бросил семью

    Российский тревел-блогер рассказал о налоге на дождь для местных в Швейцарии

    Трампа предупредили о последствиях операции против Ирана

    Названы неожиданные недостатки кроссовера Haval

    Раскрыты задачи иностранных диверсантов в ВСУ

    Трамп высказался о защите жителей Ирана

    Трамп заявил о готовности США атаковать Иран в течение месяца

    Мужчина описал нападение огромного медведя фразой «он хотел съесть меня как десерт»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok