Трампа предупредили о последствиях операции против Ирана

AC: США не смогут выдержать затяжную войну с Ираном

США не смогут выдержать затяжную войну с Ираном. О возможных последствиях военной операции предупредил портал The American Conservative (AC).

«В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы на Ближнем Востоке будут атакованы. Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке?», — указано в статье.

Отмечается, что быстрое завершение боевых действий не вернет Тегеран за стол переговоров, так как Вашингтон уже дискредитировал себя использованием дипломатии в качестве прикрытия для эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном. «У меня есть три очень хороших варианта», — признался он, не назвав их имена.