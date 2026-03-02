Реклама

Трамп назвал идеальный сценарий смены власти в Иране

Трамп: Лучшим сценарием по смене власти в Иране является пример Венесуэлы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп привел в пример Венесуэлу, говоря о смене власти в Иране. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times (NYT).

«То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий», — сказал он. Как пишет газета, ответ американского лидера подразумевал, что венесуэльский сценарий может быть применен и к исламской республике.

3 января власти США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Соединенных Штатах бывшего лидера страны ожидает длительное судебное разбирательство на фоне обвинений в пособничестве наркокартелям.

Ранее Мадуро попросил американский суд прекратить его уголовное преследование. Политик подал жалобу и указал, что его конституционные права были нарушены правительством США

