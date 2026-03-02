В США заявили о провале операции против Ирана

Военная операция США против Ирана с самого начала пошла не по плану. О провале атаки на Иран заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. Это ваш горизонт планирования? У нас нет возможности растягивать это надолго», — сказал он.
По его словам, США не имеют ресурсов для того, чтобы долгое время поддерживать интенсивность ударов и отражать атаки иранских дронов. Дэвис подчеркнул, что затяжной конфликт вынудит США и Израиль искать другие способы разрешения споров с Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель. По его словам, для страны «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий.