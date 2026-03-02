В США сочли политическим самоубийством Трампа операцию в Иране

Американский президент Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Таким образом операцию США и Израиля в Иране оценил на YouTube экс-аналитик ЦРУ Скотт Риттер.

«Если он [Трамп] не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец», — заявил эксперт.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, подобная судьба ждет и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который в случае решительного ответа со стороны Тегерана лишится статуса надежного лидера и потеряет власть.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.