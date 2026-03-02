Реклама

09:21, 2 марта 2026

Пентагон раскрыл неожиданную информацию об атаке на Иран

Reuters: Пентагон заявил Конгрессу, что не было признаков нападения Ирана на США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

У США не было доказательств того, что Иран может начать военные действия первым. Об этом представители Пентагона заявили на закрытом брифинге для Конгресса США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«На закрытых брифингах с сотрудниками Конгресса в воскресенье представители администрации [президента США Дональда] Трампа признали, что разведданные не указывают на то, что Иран планирует нанести первый удар по американским войскам», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что эти заявления подрывают один из ключевых аргументов американской администрации в пользу начала масштабной военной операции против Исламской республики.

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивных» ударов по Ирану.

Глава Белого дома объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена «на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы». По его словам, деятельность Исламской республики «напрямую угрожает» США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

