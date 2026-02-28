Реклама

18:13, 28 февраля 2026

В США Трампа обвинили в начале большой войны с Ираном без плана ее завершения

Сенатор США Рид: Трамп начал большую войну с Ираном вопреки воле американцев
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид обвинил президента страны Дональда Трампа в развязывании большой войны с Ираном без четких планов по ее завершению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского политика.

Рид отметил, что решение об ударах по Ирану было принято вопреки воле американского народа и без всяких оснований для этого. Кроме того, сенатор заявил, что Трамп отдал приказ о начале военных действий без соответствующей санкции от Конгресса США и призвал готовиться к «затяжной и опасной кампании».

«Президент Трамп выбрал путь войны, хотя все еще были возможности для дипломатии. Это решение будет иметь последствия, которые переживут срок его президентских полномочий», — цитирует Рида российское информационное агентство.

Ранее американский сенатор от штата Нью-Джерси Энди Ким заявил, что решение Трампа нанести удары по Ирану является повторением ошибки бывшего лидера страны Джорджа Буша-младшего. Политик отметил, что президент подверг опасности американцев, не предоставив четких доказательств, что существует реальная угроза национальной безопасности.

