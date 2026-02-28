Американский сенатор обвинил Трампа в повторении ошибки Буша

Сенатор США Ким: Ударом по Ирану Трамп повторил ошибку Джорджа Буша — младшего

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Энди Ким заявил, что решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану является повторением ошибки бывшего лидера страны Джорджа Буша — младшего. Об этом политик написал на странице в соцсети X.

«Начав наносить удары по Ирану, президент Трамп принял такое же опасное и безрассудное решение, как президент Буш за поколение до него. Он подверг американцев опасности, не предоставив четких доказательств, что существует реальная угроза нашей национальной безопасности», — написал Ким.

Он также отметил, что Трамп подверг опасности и иранский народ, призывая его к восстанию без поддержки широкой коалиции партнеров. «Трамп снова запустил цикл насилия, которое уже обострилось и может выйти из-под контроля. Это неприемлемо», — подытожил сенатор.

Как пишет РИА Новости, сенатор от штата Виргиния Тим Кейн также заявил, что, атаковав Иран, президент США пошел на опасный шаг, в котором не было необходимости.

Ранее Трамп заявил, что США рассчитывают на смену власти в Иране после серии атак. Он также призвал Корпус стражей исламской революции сложить оружие.