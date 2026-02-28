Трамп высказался о смене власти в Иране после атак

Трамп выразил надежду, что в Иране сменится режим после серии атак

США рассчитывают, что после серии атак в Иране произойдет смена власти. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Trurh Social.

«Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции, я заявляю сегодня, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или же, в качестве альтернативы, вас ждет неминуемый конец. Поэтому призываю вас сложить оружие», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа, путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».