Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 2 марта 2026Мир

Катар выступил с резким предупреждением Ирану

МИД Катара: Ирану придется заплатить за удары по территории страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Imad Creidi / Reuters

Ирану придется заплатить за удары по территории Катара. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

Дипломат отметил, что Катар «оставляет за собой право на ответные меры» против Ирана после его «вопиющего нападения» на народ Катара. Он добавил, что иранские удары «не могут остаться без ответа», и «за них придется заплатить».

«На данный момент мы не взаимодействуем с правительством [Ирана]. Как вы можете себе представить, мы заняты защитой нашей страны», — отметил аль-Ансари.

Утром 2 марта Иран начал новую серию ударов по американским базам на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись военные объекты США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Жильцы нового дома в российском городе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

    В Иране заявили об атаке на руководство Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok