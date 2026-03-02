Катар выступил с резким предупреждением Ирану

МИД Катара: Ирану придется заплатить за удары по территории страны

Ирану придется заплатить за удары по территории Катара. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

Дипломат отметил, что Катар «оставляет за собой право на ответные меры» против Ирана после его «вопиющего нападения» на народ Катара. Он добавил, что иранские удары «не могут остаться без ответа», и «за них придется заплатить».

«На данный момент мы не взаимодействуем с правительством [Ирана]. Как вы можете себе представить, мы заняты защитой нашей страны», — отметил аль-Ансари.

Утром 2 марта Иран начал новую серию ударов по американским базам на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись военные объекты США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.