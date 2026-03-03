Реклама

Катар выступил с резким заявлением в адрес Ирана

МИД Катара: Попытки Ирана надавить на страны Персидского залива потерпят неудачу
Виктория Кондратьева
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает The Times of Israel.

По словам дипломата, в настоящее время между Катаром и Ираном нет никаких контактов, и Тегеран не предупреждал Доху о готовящихся ракетно-дроновых ударах. Он отметил, что целью одной из иранских атак был столичный аэропорт Хамад, однако все направлявшиеся к нему ракеты и беспилотники были уничтожены.

Аль-Ансари добавил, что два сбитых накануне иранских самолета следовали в направлении Дохи и были предупреждены перед тем, как по ним был открыт огонь. В настоящее время Катар ведет поиски пилотов, рассказал он.

Ранее катарское министерство обороны сообщило об уничтожении двух истребителей Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана, а также успешном перехвате семи баллистических ракет и пяти беспилотников.

