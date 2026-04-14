Рост цен на нефть в марте оказался рекордным за всю историю

МЭА: Биржевые цены на нефть North Sea Dated выросли на $55 за баррель в марте

По итогам марта 2026 года биржевая стоимость нефти марки North Sea Dated продемонстрировала самый стремительный месячный прирост за всю историю статистических наблюдений. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Главной причиной разгона сырьевых котировок аналитики отраслевой организации назвали совместную военную операцию США и Израиля на Ближнем Востоке. Последовавшая после ее начала блокировка Ираном Ормузского пролива привела к масштабным перебоям с поставками региональной нефти, отметили в агентстве.

В результате к концу марта стоимость эталонной североморской марки сырья вплотную подобралась к отметке в 104 долларов за баррель. В апреле котировки достигли 145 долларов, однако после объявления двухнедельного перемирия между Ираном и США цены ненадолго упали. Однако после решения президента США Дональда Трампа начать блокаду Ормузского пролива стоимость North Sea Dated подскочила примерно до 130 долларов за баррель, констатировали эксперты.

В случае очередной эскалации на Ближнем Востоке, предупреждали аналитики американского банка Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года. При таком раскладе стоимость сырья еще долго будет оставаться на повышенном уровне, так как на восстановление экспорта региональной нефти уйдут месяцы, заключили эксперты Morgan Stanley.