Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:04, 18 мая 2026Экономика

Москва побила метеорекорд более чем вековой давности

Ливень в Москве 17 мая побил рекорд по количеству выпавших осадков
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Москва поставила очередной метеорологический рекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, после ливня, накрывшего столицу в воскресенье, 17 мая, на опорной метеостанции ВДНХ осадкомеры зафиксировали 28 миллиметров дождевой воды. Тем самым Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежний рекорд держался больше века — с 1904 года. Тогда осадков выпало на 6,9 миллиметра меньше.

Тем временем Москва вступает в аномально жаркую неделю. Не майский, а июльский зной будет держаться в столичном регионе на протяжении всей рабочей недели вплоть до 22 мая. За эти столбики термометров могут подняться до 32 градусов, превысив климатическую норму на 7-9 градусов. На фоне такой аномальной жары в Москве и Подмосковье ввели «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли цели ответного массированного удара по Украине

    Названо число выпущенных в сторону России украинских БПЛА

    Российский Sollers представил особый минивэн

    Названы сроки ввода в российские школы учебников под редакцией Медведева

    Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н

    Мировые цены на нефть достигли максимума после атаки Ирана на ОАЭ

    Россиянин снял на видео осквернение обелиска Победы и попал под следствие

    Россиянка ударила ногами беременную ослицу в Дагестане и попала на видео

    В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

    Армия России начала бои у Великого Прикола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok