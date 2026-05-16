08:00, 16 мая 2026

Эндокринолог назвала первые признаки диабета

Юлия Сычева
Многие узнают о болезни не сразу, так как видимые симптомы диабета на ранних стадиях могут отсутствовать, однако есть признаками, на которые стоит обратить внимание, рассказал врач-эндокринолог Ирина Ленькина. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперт рассказала, что человек часто не связывает симптомы, характерные для сахарного диабета второго типа, с патологией, но они присутствуют. Речь идет о постоянной жажде и сухости во рту, учащенном мочеиспускании (особенно по ночам), хронической усталости и быстрой утомляемости, а также о кожном зуде и проблемах с заживлением ран. Но особого внимания заслуживает связь между весом и риском диабета, подчеркнула Ленькина.

К основным факторам риска развития диабета относятся наследственность, возраст старше 45 лет, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание с избытком сахара и насыщенных жиров, но ключевой триггер – это избыточный вес и ожирение

Ирина Ленькинэндокринолог

«Исследования показывают: у людей с изначально нормальным весом набор 5-7 килограммов во взрослом возрасте повышает риск развития диабета второго типа примерно в два раза по сравнению с теми, кто сохранил стабильный вес. Более того, сам по себе необъяснимый набор веса, особенно в области живота, может быть ранним признаком скрытого диабета», — рассказала врач.

Ленькина отметила, что лишний вес часто маскирует истинные симптомы болезни и задерживает постановку диагноза. По ее словам, пациенты жалуются на одышку, слабость, повышенную жажду, но объясняют эти симптомы избыточными килограммами, а не возможной недиагностированной патологией.

По словам врача, первая линия защиты от диабета — это коррекция образа жизни: увеличение физической активности и переход на сбалансированное питание, снижение массы тела. Если диета и спорт не дают нужного результата, то есть возможность по назначению врача подключить рекомендованную Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) медикаментозную поддержку, рассказала эндокринолог.

«Речь идет об агонистах ГПП-1 — препаратах, которые имитируют работу естественных рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), отвечающих за чувство сытости. В декабре 2025 года ВОЗ выпустила первое в истории официальное руководство по применению этих препаратов. Семаглутид и тирзепатид — действующие вещества таких популярных средств, как "Оземпик", "Седжаро" и "Муджаро"», — объяснила врач.

Ленькина подчеркнула, что принимать подобные препараты нужно под контролем врача и только по показаниям. Для этого она посоветовала записаться на прием к эндокринологу или терапевту, чтобы сдать анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин.

Ранее эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие продукты не стоит есть на завтрак. По его словам, молоко содержит много простых углеводов.

