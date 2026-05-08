Диетолог назвал «мусорные» продукты для завтрака

Диетолог Поляков: Сладкие завтраки повышают риск ожирения и сахарного диабета

Готовые сладкие завтраки, включая шоколадные шарики, кольца и хлопья с молоком, могут привести к проблемам со здоровьем, считает диетолог-эндокринолог Антон Поляков. Самые вредные продукты для первого приема пищи он назвал в беседе с aif.ru.

По мнению специалиста, готовые сладкие завтраки относятся скорее к десертам, чем к полноценной еде. Их регулярное употребление повышает риск ожирения и сахарного диабета, особенно у детей и людей с малоподвижным образом жизни.

Эксперт посоветовал заменить сладкие смеси более простыми и полезными вариантами. «Вместо сладкой "мусорной" еды в виде готовых завтраков полезно употребить цельнозерновые каши на воде или другие здоровые продукты», — заявил он. Также врач призвал не злоупотреблять молоком, так как оно содержит много простых углеводов.

Ранее Поляков рассказал, сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья. По его мнению, вреда не будет, если съедать одно-два яблока после приема пищи.