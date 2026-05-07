16:26, 7 мая 2026

Диетолог назвал безвредное количество яблок в день

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья. Это количество доктор назвал изданию aif.ru.

Диетолог призвал ограничиваться максимум двумя яблоками в день. «Одно-два яблока за прием пищи еще никому вреда не наносили. Столько примерно и можно съесть», — сказал он.

Поляков добавил, что важно выбирать яблоки хорошего качества, так как фрукты, содержащие нитраты, могут нанести вред организму. Доктор также отметил, что отказаться от яблок рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и непереносимость этих фруктов.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры. Этот овощ, предупредила она, может провоцировать изжогу.

