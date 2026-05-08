Названы выдающие отсутствие стиля весной и летом 2026 года вещи

Имиджмейкер Лялин: Избыточные аксессуары и синтетика выдают отсутствие стиля

Отсутствие стиля сегодня — это прежде всего отсутствие самообладания и чувства меры, убежден эксперт по имиджу и психологии влияния Николай Лялин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал вещи, которые выдадут безвкусицу весной и летом 2026 года.

В первую очередь к главным маркерам отсутствия стиля эксперт отнес погоню за «быстрыми» трендами, в частности, тотальное копирование манекенов из масс-маркета.

Когда на человеке надето все «самое актуальное» сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ — это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы — рекламная площадка Николай Лялин эксперт по имиджу

Игнорирование архитектуры тела и плохая посадка — еще один безвкусный момент, полагает имиджмейкер. Он посоветовал не совершать распространенную ошибку, выбирая весной чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт.

«Вещи, которые впиваются в тело, создают эффект "перетянутой колбасы", что мгновенно дешевит образ. С другой стороны, оверсайз без четкой линии плеч или правильной длины брюк превращает мужчину в подростка, донашивающего вещи старшего брата», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Отсутствие стиля, по его словам, выдает и неумение выбирать фактуры. Так, если рубашка или костюм на солнце блестят дешевым полиэстеровым блеском, образ не спасут никакие аксессуары, привел пример эксперт.

Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть — это ткани, которые имеют свойство «красиво стареть» в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства Николай Лялин эксперт по имиджу

О безвкусице говорит и обувной диссонанс, рассказал спикер. «Отсутствие стиля — это когда вы надеваете спортивную обувь с классическими брюками, не понимая контекста. Или, что еще хуже, выбираете перфорированные "туфли-тапочки", которые пытаются быть одновременно и официальными, и летними. Помните: либо вы в классике, либо вы в осознанном спортивном стиле. Полумеры — это всегда провал», — поделился Лялин.

Желание продемонстрировать статус через огромные логотипы или избыточные аксессуары (цепи, браслеты, яркие ремни) — это признак психологического дефицита внимания, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». Истинный стиль, с его точки зрения, это «тишина», так как весной и летом, когда слоев одежды становится меньше, каждая деталь работает на 200 процентов.

Если ваш ремень «кричит» громче, чем ваш взгляд — вы проиграли Николай Лялин эксперт по имиджу

Также эксперт посоветовал помнить о контексте. Выйти в город в одежде, предназначенной для пляжа или спортзала — это не «расслабленный стиль», а неуважение к окружающим и самому себе, считает он.

«Шорты в офисе или сланцы на асфальте мегаполиса — это маркеры отсутствия культурного кода. Подытожу: стиль — это дисциплина. Чтобы выглядеть как икона, нужно не добавлять, а отсекать лишнее. Весной и летом 2026-го ваша задача — не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Помните: одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости», — заключил Лялин.

Ранее стилист Анна Скороходова перечислила россиянам самые модные цветовые комбинации в одежде. По ее словам, летом станут актуальными самые необычные сочетания.

