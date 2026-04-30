19:32, 30 апреля 2026

Стилист перечислила россиянам самые модные цветовые комбинации в одежде

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянам самые модные цветовые комбинации в одежде. Материал публикуют «Известия».

Так, эксперт сообщила, что летом актуальными станут самые необычные сочетания, которые сделают образ дорогим и «интеллектуальным». Среди них — сливочно-желтый оттенок с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймовый с молочным и пудрово-розовый с тонами хаки и оливковым.

Скороходова уточнила, что молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета сделают внешний вид визуально богаче, поскольку они выглядят сдержанно и продуманно. В свою очередь яркие оттенки могут перегрузить образ, предупредила стилист.

Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала: лен придает естественность и благородство, хлопок — структуру и свежесть, шелк — глубину и роскошь, а сатин усиливает насыщенность цвета. На примере небесно-голубого стилист отмечает, что на натуральных тканях он выглядит значительно более дорого, чем на синтетических

В заключение специалист предложила добавить в летний гардероб льняные костюмы светлых оттенков, свободные белые рубашки, базовые топы природных тонов, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированные сумки нейтрального цвета.

Ранее в апреле корзинки для похода на рынок стали популярны у россиян. Стилист Александр Рогов призвал пополнить гардероб данным аксессуаром для покупок, на пляж или прогулку по городу.

