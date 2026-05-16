Дмитриев прокомментировал спорные слова Мерца о США

08:30, 16 мая 2026Мир

Глава РФПИ Дмитриев: В США заметили антиамериканские комментарии Мерца
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В США обратили внимание на спорные антиамериканские высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал запись республиканского сенатора Майка Ли, отреагировавшего на заявление Мерца о том, что он не стал бы советовать своим детям жить в Штатах. В ответ на это американский политик призвал выйти из НАТО и положить конец «тунеядству ложных союзников» США по альянсу.

«Антиамериканские комментарии заметили», — резюмировал Дмитриев.

Ранее Мерц заявил, что отговорил бы своих детей от работы или учебы в США. «Я бы сегодня не советовал своим детям ехать в США, потому что там внезапно сформировался определенный социальный климат», — подчеркнул он.

