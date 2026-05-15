Мерц захотел отговорить детей от жизни в США

Виктория Кондратьева

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отговорил бы своих детей от работы или учебы в США. Его слова передает The Guardian.

«Я бы сегодня не советовал своим детям ехать в США, получать там образование или работать, потому что там внезапно сформировался определенный социальный климат», — подчеркнул Мерц.

Политик назвал себя большим поклонником Соединенных Штатов. Однако он отметил, что в настоящее время в поляризованной стране быстро меняется социальный климат.

Ранее Мерц признался, что ему трудно быть главой немецкого правительства, пока Дональд Трамп остается на посту президента США.

