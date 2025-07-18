РИА Новости: Курьера мобилизовали во Львове в момент доставки круассанов

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Климишевский, работавший курьером, был мобилизован во Львове в момент доставки круассанов. Об этом украинский военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.

«Работал курьером, доставка еды... Просто бусик подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круассанов. До клиента так я и не доехал», — рассказал Климишевский.

Пленный сообщил, что в тот момент восстанавливался после операции на желудок, а также страдал от проблем с циркуляцией крови. Климишевский подчеркнул, что военкомы обещали уточнить данные и не мобилизовывать его, но в итоге обманули.

Ранее Климишевский рассказал, что мобилизованных в ВСУ в ходе обучения избивают палками за любые ошибки. По его словам, командиры находили самые разные поводы, чтобы избить подчиненных.