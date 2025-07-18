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01:22, 18 июля 2025Мир

Белый дом начал расследование в связи с использованием Байденом автопера

Левитт: Белый дом начал расследование в связи с использованием Байденом автопера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

Белый дом инициировал расследование по поводу использования бывшим президентом США Джо Байденом автопера для подписи бумаг. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

По ее словам, администрация запросила некоторые документы из Национального управления архивов и документации.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах установили личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени Байдена. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканца Джеймса Комера, их было четверо.

До этого президент США Дональд Трамп усомнился в том, что, находясь у власти, Байден сам подписывал документы.

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