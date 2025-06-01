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19:41, 1 июня 2025Мир

В США установили личности подписывавших документы за Байдена сотрудников Белого дома

Установлены четыре сотрудника Белого дома, подписывавшие документы за Байдена
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В США установили личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени бывшего президента страны Джо Байдена. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканцы Джеймса Комера, их было четверо, передает РИА Новости.

В Вашингтоне хотят знать, каким образом был выстроен алгоритм такой работы и «кто наделил их такими полномочиями». Комер указал, что в результате действий неназванных работников Белого дома были подписаны в том числе помилования и исполнительные указы.

Ранее действующий президента США Дональд Трамп заявлял, что сомневается в том, что, находясь у власти, Байден сам подписывал документы. «У нас был президент, который ничего не подписал. Он использовал автоподпись почти для всего», — указывал он.

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