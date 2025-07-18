Женщина нашла за шкафом тайную комнату

В США женщина нашла тайную комнату в доме, построенном в 1915 году

В штате Вашингтон, США, женщина нашла комнату за бельевым шкафом старого дома. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам пользовательницы, она купила дом в начале 2025 года. Ей было известно, что здание построили на озере в 1915 году. Женщина начала ремонт и, отодвинув бельевой шкаф в спальне, обнаружила за ним лестницу. Она оказалась тайным проходом к чердачному помещению.

Внутри, как рассказывает американка, можно было увидеть, где висели светильники. На стенах сохранились куски старых обоев. В комнате женщина нашла вырезку из газеты Seattle Post-Intelligencer от 8 октября 1950 года. В ней рекламировались лекции исторического общества.

Пользовательница отметила, что помещение выглядит как пристройка. Предположительно, она появилась в 1950-х или 1980-х годах. Женщина призналась, что пока не знает, как использовать эту комнату.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла под непрочной половицей в своем доме жуткий фотоальбом. На первых страницах она увидела старые семейные фотографии, остальные были заполнены снимками пустых комнат.

