Девушка нашла под полом своего дома «жуткий фотоальбом» со снимками пустых комнат

Девушка из Великобритании нашла под полом жуткий альбом с фото пустых комнат

Жительница Великобритании нашла под непрочной половицей в своем доме «жуткий фотоальбом». На ее пост в социальной сети обратило внимание издание New York Post.

Амелия рассказала, что живет в старом доме возрастом 250 лет. Однажды она заметила, что одна из половиц расшаталась, и решила узнать, что находится под ней. Под полом Амелию ждали сразу несколько находок. Первым она вытащила оттуда пенни времен короля Эдуарда VII, отчеканенный в 1904 году. Как отмечает New York Post, эта монета массово выпускалась с 1901 по 1910 год и не представляет большой коллекционной ценности.

Однако следующей находкой Амелии стало то, что она изначально приняла за книгу. При ближайшем рассмотрении пыльный том оказался старинным фотоальбомом с богато украшенной обложкой и золотистыми страницами. На первых страницах альбома Амелия увидела старые семейные фотографии, однако, чем дальше она листала, «тем страшнее становилось». «Я заметила что-то похожее на фотографию моего дома. Остальная часть альбома заполнена снимками пустых комнат, и это очень тревожно», — сказала девушка.

Кому принадлежал альбом, пока неизвестно, однако подписчики Амелии посоветовали положить его на место. Некоторые назвали альбом смесью «Некрономикона» из фильма «Зловещие мертвецы» и гримуара «для вызова демонов».

В сентябре 2024 года сообщалось, что в США руководитель реконструкции знаменитого небоскреба в Сан-Франциско, случайно нашел под ним капсулу времени. Находка была сделана в подвале небоскреба «Трансамерика».

