Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 18 июля 2025Забота о себе

Назван простой трюк для быстрого засыпания

Эксперт по сну ДиЧикко: Быстрое моргание помогает уснуть за 60 секунд
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сну Ливви ДиЧикко оценила эффективность популярного в социальных сетях трюка для быстрого засыпания. Ее слова приводит Bustle.

Специалистка подтвердила, что способ, который советуют в социальных сетях, действительно, может помочь уснуть за считанные секунды. «Примите удобное положение, выключите свет в комнате, сделайте глубокий вдох и начните быстро моргать в течение 60 секунд. Если сон не приходит, то продолжайте в течение еще одной минуты», — дала она совет.

ДиЧикко назвала этот метод безопасным и простым. Он работает, так как заставляет мозг сосредоточиться на нейтральной задаче и отвлечься от посторонних мыслей в голове, пояснила спикер. По ее мнению, это особенно полезно при тревожности и волнении. Кроме того, эксперт добавила, что, согласно некоторым исследованиям, мозг воспринимает моргание как короткий сон — это может быть еще одной причиной эффективности этого трюка.

Материалы по теме:
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

При этом ДиЧикко подчеркнула, что моргание помогает не всем. Если оно не сработало, нужно переключиться на другую технику засыпания.

Ранее терапевт Амир Хан подсказал необычные способы уснуть в жару. Так, он предложил надеть перед сном охлажденные в холодильнике носки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Трампа обнаружили хроническое заболевание

    Женщина нашла за шкафом тайную комнату

    Назван простой трюк для быстрого засыпания

    Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку самолетов

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Украинского курьера мобилизовали во время доставки круассанов

    В Польше заявили о преимуществе России над ЕС в одном аспекте

    Белый дом начал расследование в связи с использованием Байденом автопера

    Нового вице-премьера Украины уличили в интернет-мошенничестве

    Орбан оценил шансы Трампа достичь мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости