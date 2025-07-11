Врач подсказал необычные способы быстро уснуть в жару

Терапевт Амир Хан: Носки из морозилки помогут быстрее уснуть в жару

Врач-терапевт Амир Хан подсказал необычные способы быстро уснуть в жару. Его советы приводит Daily Mirror.

Врач отметил, что организму, чтобы погрузиться в сон, надо снизить температуру тела. Обычно он справляется с этой задачей, но в жару ему можно помочь. Для этого Хан посоветовал высыпать лед в миску и поставить ее под вентилятор. «Воздух будет охлаждаться, и у вас получится эффективная и бесплатная система кондиционирования», — пояснил он.

Кроме того, в жару Хан предложил надевать в постель носки. Правда, для получения нужного эффекта, он рекомендовал сначала их заморозить. «За час до сна положите носки в зип-пакет и оставьте его в морозилке. Перед тем как лечь в постель, наденьте носки на ноги. Они охладят ваше тело и помогут лучше спать», — пообещал врач.

Ранее нейробиологи Линдси Браунинг и Рассел Фостер заявили, что пересчитывание овец не поможет быстрее уснуть. Эксперты полагают, что для усыпления мозгу нужно давать более трудные задачи.