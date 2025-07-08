Названы рабочие методы для быстрого засыпания при бессоннице

Нейробиолог Браунинг: Трудные задачи перед сном помогают быстрее уснуть

Пересчитывание овец не поможет при бессоннице, уверены нейробиологи Линдси Браунинг и Рассел Фостер, а также врач общей практики Эйдн Махмудзаде. Рабочие методы, которые помогут быстро заснуть, они подсказали в беседе The Guardian.

Браунинг назвала совет с пересчитыванием овец слишком простым: мозгу быстро становится скучно, поэтому он переключается на другие мысли. В связи с этим она посоветовала решать в уме более трудные задачи. «Лежа в постели, придумайте любое слово, например "торт", и начните придумывать слова сначала на букву "Т", потом переходите к "О". Можно усложнить задачу и вспоминать слова определенной категории: города, страны или профессии», — посоветовала врач.

Фостер же добавил, что многим людям помогают быстрее уснуть познавательные подкасты. Еще одним хорошим вариантом успокоить нервную систему он назвал белый шум.

В свою очередь, Махмудзаде подчеркнул, что очень часто важнее не делать что-то, чтобы уснуть, а, наоборот, отпустить ситуацию. Например, он посоветовал не смотреть на часы после внезапного пробуждения среди ночи, а также не тревожиться, что из-за бессонницы следующий день будет испорчен. «Конечно, бессонная ночь не прибавит сил, но вы справитесь. Не нужно переживать», — призвал врач.

Также он рекомендовал не ворочаться в постели часами, пытаясь уснуть. По его словам, если уснуть за 20 минут не получилось, лучше встать и почитать книгу или сделать что-то еще. «Когда почувствуете усталость, можно вернуться в постель и снова попробовать уснуть», — дал совет специалист.

Ранее врач-терапевт, сомнолог Сита Шах призвала не заправлять постель сразу после пробуждения. По ее мнению, это нужно делать через 30-60 минут после подъема.