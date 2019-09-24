Модель устроила протест на подиуме из-за «смирительных рубашек» Gucci

Модель Айеша Тан Джонс устроила протест на показе Gucci из-за одежды, похожей на смирительные рубашки. Девушка написала об этом пост и выложила видео в Instagram.

Показ известного бренда проходил в рамках Миланской недели моды сезона весна-лето 2020. Джонс, как и остальные модели, представлявшие коллекцию, была одета в белый костюм. Одежда напоминала смирительные рубашки, которые ранее использовали в психиатрических клиниках. Модель подняла руки во время дефиле, на ее ладонях было написано черным цветом: «Психическое здоровье — это не мода».

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Модель написала в посте, что многие коллеги перед выходом на подиум поддержали ее. Она добавила, что люди с проблемами психического здоровья проявляют большую храбрость каждый день. Также девушка сказала, что часть заработка с показа некоторые модели решили пожертвовать благотворительным организациям, которые работают с такими людьми.

Gucci отреагировали на пост девушки в Instagram. Компания отметила, что эта одежда была создана только для показа и не будет продаваться.

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