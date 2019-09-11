Названа самая популярная одежда в мире

Специалисты платформы Lyst выяснили, какую одежду чаще всего покупают в разных странах мира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты составили рейтинг на основе поисковых запросов, осуществленных на платформе.

Выяснилось, что итальянки больше другой одежды и аксессуаров любят поясные сумки. У немок — востребованы парки и вещи из винила. В Дании женщины отдают предпочтение скандинавским брендам. Из одежды они выбирают чайные мини-платья с цветочным рисунком, нейлоновые сумки и текстильные кроссовки. Испанки любят вещи с анималистическим принтом (под кожу или шерсть животных), зеленые платья и обувь красного цвета.

Самые популярные запросы покупателей в России — ремни, рюкзаки, кроссовки, спортивные штаны, толстовки и кожаные куртки.

Среди брендов в Европе самым популярным по-прежнему остается Gucci. Фирма закрепилась на первом месте в Великобритании, Греции, Дании, Люксембурге, Швейцарии и Швеции. Balenciaga, Off-White, Nike, Dolce & Gabbana занимают следующие строчки в списке востребованных брендов.

В том же материале Lyst специалисты отмечают, что спортивная обувь сейчас находится на пике популярности в России.

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