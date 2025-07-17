У Трампа обнаружили хроническое заболевание

Белый дом: Медики обнаружили у Трампа хроническую венозную недостаточность

Врачи обнаружили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность по итогам медицинского обследования. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

По ее словам, американскому лидеру провели комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. Левитт добавила, что хроническая венозная недостаточность является доброкачественным и распространенным заболеванием, особенно среди лиц старше 70 лет.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в последние недели политик испытывал отечность в нижних частях ног, а на недавних снимках Трампа были видны небольшие синяки на тыльной стороне ладони. Она пояснила, что последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема американским лидером аспирина.

«Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено… Все результаты были в пределах нормы», — подчеркнула она.

В мае экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что бывшему президенту США Джо Байдену, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на мнения врачей и экспертов высказала подозрения, что экс-президент мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, однако скрывал эту информацию.