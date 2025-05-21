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19:24, 21 мая 2025Мир

Бывший врач Белого дома сделал прогноз о сроке жизни Байдена

Экс-врач Белого дома: Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетБайден заболел:

Фото: Scott Olson / Getty Images

Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Об этом в интервью газете The Washington Free Beacon заявил экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.

«Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него, может быть, осталось от 12 до 18 месяцев», — сказал он.

Джексон выразил надежду на то, что врачи смогут эффективно бороться с заболеванием, но констатировал, что в случае Байдена оно «зашло далеко».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на мнения врачей и экспертов высказала подозрения, что Байден мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, но скрывал эту информацию от общественности. Издание обратило внимание, что в последнем отчете о состоянии здоровья Байдена, опубликованном в феврале 2024 года, утверждалось, что президент здоров и не имеет проблем с предстательной железой.

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