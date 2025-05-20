Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 20 мая 2025Мир

Байдена заподозрили в сокрытии рака в период его президентства

WP: Байден мог скрывать заболевание раком простаты в период своего президентства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Бывший президент США Джо Байден мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, но скрывать эту информацию. Такие подозрения высказала газета The Washington Post со ссылкой на мнения врачей и экспертов.

Отмечается, что критики Байдена считают заявление его представителей об «агрессивной форме» рака косвенным подтверждением развития болезни в период его президентства. Газета обратила внимание, что в последнем отчете о состоянии здоровья Байдена, опубликованном в феврале 2024 года, утверждалось, что президент здоров и не имеет проблем с предстательной железой.

Ранее появилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    На российских военных напали сирийские боевики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости