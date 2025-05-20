Байдена заподозрили в сокрытии рака в период его президентства

WP: Байден мог скрывать заболевание раком простаты в период своего президентства

Бывший президент США Джо Байден мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, но скрывать эту информацию. Такие подозрения высказала газета The Washington Post со ссылкой на мнения врачей и экспертов.

Отмечается, что критики Байдена считают заявление его представителей об «агрессивной форме» рака косвенным подтверждением развития болезни в период его президентства. Газета обратила внимание, что в последнем отчете о состоянии здоровья Байдена, опубликованном в феврале 2024 года, утверждалось, что президент здоров и не имеет проблем с предстательной железой.

Ранее появилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.