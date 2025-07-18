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01:28, 18 июля 2025Мир

В Польше заявили о преимуществе России над ЕС в одном аспекте

Сикорский: Россия превосходит ЕС в развитии боевых дронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Россия превосходит страны-члены Европейского союза (ЕС) в развитии боевых дронов. О преимуществе в одном аспекте заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит РИА Новости.

«Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — сказал Сикорский.

При этом глава МИД республики отметил, что польские военные будут учиться использованию беспилотников у украинских операторов.

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что Россия успешно подавляет украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) с помощью беспилотных систем. Подчеркивалось, что РФ наращивает количество запускаемых беспилотников. В свою очередь, Украине становится все сложнее противостоять дронам, а командование сообщает неточные данные о противодействии БПЛА.

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