В Польше заявили о преимуществе России над ЕС в одном аспекте

Сикорский: Россия превосходит ЕС в развитии боевых дронов

Россия превосходит страны-члены Европейского союза (ЕС) в развитии боевых дронов. О преимуществе в одном аспекте заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит РИА Новости.

«Что меня беспокоит — это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — сказал Сикорский.

При этом глава МИД республики отметил, что польские военные будут учиться использованию беспилотников у украинских операторов.

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что Россия успешно подавляет украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) с помощью беспилотных систем. Подчеркивалось, что РФ наращивает количество запускаемых беспилотников. В свою очередь, Украине становится все сложнее противостоять дронам, а командование сообщает неточные данные о противодействии БПЛА.