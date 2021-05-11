Звезда Comedy Woman вспомнила о самом стыдном поступке

Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова вспомнила о поступке, который она совершила во время работы на проекте и за который ей до сих пор стыдно. Своим секретом она поделилась в интервью для YouTube-проекта «Эмпатия Манучи».

Артистка призналась, что однажды она подвела коллектив и не смогла прийти на концерт. «Ну, так получилось, у актеров так бывает», — объяснила она причину своего отсутствия, а затем рассмеялась в ответ на вопрос, «нажралась» ли она.

«Ну, не скажу. Но было весело. Но я подвела [коллектив], и мне было жутко стыдно. Я просто поняла, что непозволительно актеру выходить вообще в таком состоянии», — отметила Морозова. Звезда Comedy Woman уточнила, что подобное происходило с ней только один раз в жизни. Она также назвала эту историю самой ужасной и попросила вырезать ее из эфира передачи.

Ее собеседник актер Вячеслав Манучаров заверил артистку, что она не единственный человек, с которым происходило подобное. «Есть люди, у которых часто такое [бывает]. Я тебе могу сказать не понаслышке. Тоже из девочек вашего коллектива», — намекнул Манучаров.

Во время беседы Морозова также объяснила, почему она решила уйти из проекта. По ее словам, она поняла, что хочет чего-то нового и ей нужно идти дальше. Кроме того, по словам артистки, в коллективе Comedy Woman начались сложности и конфликты.