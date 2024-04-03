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15:41, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman назвала нравящиеся мужу-итальянцу черты русских

Актриса Федункив заявила, что мужу-итальянцу нравится широта души русских

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив назвала черты русских, которые нравятся ее мужу-итальянцу Стефано Маджи. На эту тему она высказалась в беседе с изданием «Телепрограмма».

«Мужу нравится в русских широта души, то, что мы можем объединиться и в радости, и в горе», — заявила Федункив.

По словам артистки, ее, в свою очередь, восхищает уважительное и заботливое отношение итальянцев к женщинам, а также их оптимизм и жизнелюбие. «Они (итальянцы — Прим. «Ленты.ру») любят жить, они ценят все то, что у них есть», — добавила она. Звезда Comedy Woman отметила, что они с супругом учатся друг у друга лучшему, что есть в их культурах.

Ранее Федункив рассказала, что поддерживает теплые отношения со свекровью из Италии. Она указала. что общается с матерью мужа по видеосвязи и навещает ее, когда приезжает в Италию.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Маджи занимается бизнесом и живет в России. Федункив старше супруга на 13 лет.

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      Маргарита Щигарева
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