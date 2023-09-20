Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях со свекровью из Италии

Федункив рассказала, что поддерживает теплые отношения со свекровью из Италии

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала об отношениях со свекровью из Италии. Подробностями она поделилась в интервью «Московскому комсомольцу».

Федункив рассказала, что поддерживает теплые отношения с матерью мужа-итальянца Стефано Маджи. «В первую очередь, мы на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения. Обычно это разговоры по видеосвязи», — отметила она.

Актриса добавила, что из-за насыщенного графика нечасто бывает на родине у супруга, но навещает свекровь, когда оказывается в Италии. «Я и Стефано много работаем. (...) Когда прилетаем в Италию, стараемся ее посетить», — заключила она.

Ранее Федункив раскрыла отношение мужа-итальянца к юмору в шоу с ее участием. Она заявила, что супруг-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь. Актриса объяснила это тем, что ее возлюбленный недолго живет в России.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Уточнялось, что Маджи занимается бизнесом и живет в России. Федункив старше своего супруга на 13 лет.