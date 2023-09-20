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12:50, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях со свекровью из Италии

Федункив рассказала, что поддерживает теплые отношения со свекровью из Италии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала об отношениях со свекровью из Италии. Подробностями она поделилась в интервью «Московскому комсомольцу».

Федункив рассказала, что поддерживает теплые отношения с матерью мужа-итальянца Стефано Маджи. «В первую очередь, мы на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения. Обычно это разговоры по видеосвязи», — отметила она.

Актриса добавила, что из-за насыщенного графика нечасто бывает на родине у супруга, но навещает свекровь, когда оказывается в Италии. «Я и Стефано много работаем. (...) Когда прилетаем в Италию, стараемся ее посетить», — заключила она.

Ранее Федункив раскрыла отношение мужа-итальянца к юмору в шоу с ее участием. Она заявила, что супруг-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь. Актриса объяснила это тем, что ее возлюбленный недолго живет в России.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Уточнялось, что Маджи занимается бизнесом и живет в России. Федункив старше своего супруга на 13 лет.

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    Олег Давыдов
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