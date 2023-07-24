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14:00, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об отношении мужа-иностранца к ее юмору

Актриса Федункив рассказала, что муж-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив раскрыла отношение ее мужа-итальянца Стефано Маджи к юмору в шоу с ее участием. О том, понимает ли супруг шутки, которые она озвучивает на экране, она рассказала в интервью «Телепрограмме».

Федункив заявила, что супруг-иностранец не всегда понимает шутки ее героинь. Актриса объяснила это тем, что он недолго живет в России: по ее словам, Маджи переехал в страну пять лет назад.

«Я ведь играю женщин из глубинки, а там своя природа существования. Иногда весь зал может хохотать, а Стефано не понимает, над чем», — уточнила звезда Comedy Woman. Она добавила, что время от времени ей приходится объяснять мужу некоторые шутки, которые она говорит на экране.

Ранее Федункив назвала пристальное внимание к ее супругу минусом популярности. Также она рассказала, что ее муж не любит посещать публичные мероприятия.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Уточнялось, что Маджи занимается бизнесом и живет в России. Федункив старше своего супруга на 13 лет.

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    Евгения Наумова
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