Звезда Comedy Woman назвала единственный минус популярности

Актриса Федункив назвала минусом популярности пристальное внимание к ее мужу-итальянцу

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman на канале ТНТ Марина Федункив назвала единственный минус популярности. В беседе с «Телепрограммой» артистка рассказала, что недостатком ее публичной профессии является пристальное внимание к ее мужу-итальянцу Стефано Маджи.

«Мы с мужем обо всем договорились на берегу: я публичный человек, я обожаю свою работу и своего зрителя. Стефано тоже трудоголик, у него вполне успешная карьера, которой он посвящает много времени и сил», — отметила Федункив. Артистка добавила, что они с супругом не ограничивают друг друга в самореализации. «Мы уважаем и друг друга, и то, чем каждый из нас занимается», — объяснила она.

Тем не менее, по словам звезды Comedy Woman, ее супруг не любит публичные мероприятия, которые предполагает ее профессия. «И, наверное, пристальное внимание к мужу — единственный минус моей актерской профессии», — сказала она. При этом Федункив рассказала, что ее супруг любит смотреть фильмы и программы с ее участием.

Ранее Федункив рассказала об отношениях с мужем-иностранцем Стефано Маджи. Звезда Comedy Woman заявила, что ей очень повезло с супругом. По ее словам, раньше она «все делала сама», а ее муж научил ее быть слабой. Как отметила актриса, главным в семье является ее супруг, и она доверяет ему все дела.