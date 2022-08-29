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Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с мужем-итальянцем

Экс-участница Comedy Woman Федункив заявила, что главным в семье является ее муж-итальянец

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса, экс-участница шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив заявила, что главным в семье является ее муж-итальянец Стефано Маджи. Подробно об отношениях с супругом артистка рассказала в интервью «Телепрограмме».

Звезда Comedy Woman заявила, что ей очень повезло с мужем. «Я всю жизнь все делала сама, списывала это на "женскую долю". А мой муж научил меня быть слабой, позволять, чтобы обо мне заботились», — объяснила Федункив.

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Как отметила актриса, главным в семье является ее супруг-иностранец, и она доверяет ему все дела. При этом Федункив уточнила, что может высказывать ему свою точку зрения по тем или иным вопросам.

Ранее сообщалось о том, что Федункив оценила перспективы эмиграции. Актриса призналась в любви России и добавила, что никогда не задумывалась об отъезде. Она подчеркнула, что ей с супругом комфортно жить в России.

О том, что звезда Comedy Woman вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Уточнялось, что Маджи занимается бизнесом, последние несколько лет он живет и работает в России. Позднее актриса рассказала, что узаконила отношения с иностранцем, чтобы «утрясти возможные юридические нюансы». Как объяснила Федункив, если ее муж уедет в Италию, а границы закроют из-за пандемии коронавируса, то у нее должна быть возможность поехать к нему.

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Олег Давыдов
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