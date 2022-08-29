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Звезда Comedy Woman оценила перспективы эмиграции из России

Экс-участница Comedy Woman Федункив заявила, что не задумывалась об эмиграции из России
Марина Федункив

Марина Федункив. Кадр: ШАСТУН / YouTube

Актриса кино и телевидения, экс-участница шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив оценила перспективы эмиграции из России. В интервью «Телепрограмме» артистка ответила на вопрос о том, планирует ли она покинуть страну.

Федункив заявила, что любит Россию и никогда не задумывалась об отъезде из страны.

Звезда Comedy Woman добавила, что ей с мужем-итальянцем Стефано Маджи комфортно жить в России. «Мой муж Стефано любит Москву», — уточнила она.

Ранее Федункив рассказала о любви ее мужа к России. По словам актрисы, за годы жизни в стране Маджи стал практически своим для россиян. Бывшая участница Comedy Woman также отметила, что считает своего супруга «русским итальянцем».

О том, что Федункив вышла замуж за итальянца, стало известно в июле 2021 года. Сообщалось, что у Маджи есть собственный бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России. Позднее актриса рассказала, что решила зарегистрировать брак с иностранцем официально, чтобы «утрясти возможные юридические нюансы». Федункив объяснила, что если ее супруг уедет в Италию, а границы закроют из-за пандемии коронавируса, то у нее должна быть возможность поехать к нему.

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Евгения Наумова
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